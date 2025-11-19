Iz Kine stigli prvi delovi za novi most

Iz Kine su stigli prvi delovi za novi most koji će biti izgrađen umesto Starog savskog mosta u Beogradu, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Stigao je u Beograd prvi kontigent čelične konstrukcije novog mosta preko Save i u utorak je počeo istovar prve od ukupno sedam barži na gradilište u blizini Brankovog mosta. U pitanju su delovi mosta od 3.500 tona koji su pre tri meseca krenuli iz kineske provincije Đangsu, iz pogona fabrike ,,CSCEC” u kojoj se pravi novi most, prenosi Politika. Konvoj od sedam barži sada je dopremio više od 50 odsto čelične konstrukcije novog mosta od ukupno 6.500 tona.