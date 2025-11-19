Stanivuković: Đajić je hteo meni da podmete drogu

Danas pre 8 minuta  |  klix.ba
Stanivuković: Đajić je hteo meni da podmete drogu

Predsednik Pokreta „Sigurna Srpska“ i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković (PDP) obratio se danas javnosti ispred Policijske uprave povodom objavljenog snimka na kojem se pojavljuje Vlado Đajić sa narkoticima.

Na snimku se vide Vlado Đajić i jedan muškarac koji pred Đajića stavi kesu s belom praškastom materijom. Na snimku se čuje razgovor o ciframa 30.000 i 40.000 eura, a Đajić je sve negirao. Nakon objavljenog snimka, Đajić je smenjen s funkcije generalnog direktora UKC-a RS-a. Također, Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci je formiralo predmet zbog navedenog snimka. Jedan od onih koji je objavio snimak je upravo Draško Stanivuković koji je danas govorio o tome. „Evo da
