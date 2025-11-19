Pripremite toplu odeću, stiže ledena zima, hladnija od ppethodnih Marko Čubrilo objavio detaljnu progozu za ovu zimu, evo šta nas očekuje

Dnevnik pre 3 sata
Pripremite toplu odeću, stiže ledena zima, hladnija od ppethodnih Marko Čubrilo objavio detaljnu progozu za ovu zimu, evo šta…

Pred nama je zima koja bi, prema sezonskoj prognozi profesora geografije i meteorologa amatera Marka Čubrila, mogla biti znatno hladnija i dinamičnija od prethodnih.

Decembar i januar nose najjači potencijal za sneg i mrazeve, dok februar, zavisno od prognostičkog modela, može biti od najhladnijeg u deceniji do prvog mirisa proleća. KAKVA ZIMA ČEKA SRBIJU Svi vodeći modeli ukazuju da će zima 2025/26 biti sinoptički drugačija u odnosu na prethodne tople i blage zime. Najupadljiviji signal je formiranje snažnog anticiklona nad Skandinavijom i Arktikom, koji se javlja već od decembra i može trajati sve do februara. Prema zbirnim
