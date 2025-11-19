Opasna pojava "guta" Srbiju Svi moraju da paze! A to nije kraj vremenskim neprilikama

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je večeras u 19:15 meteorološku najavu

U najavi RHMZ navodi da će tokom večeri biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu Vojvodine i na jugozapadu Srbije suvo, u ostalim predelima mestimično sa kišom. Po kotlinama jugozapadne Srbije magla, koja smanjuje vidljivost ispod 200 m. U Beogradu oblačno, uveče u pojedinim delovima grada slaba prolazna kiša. RHMZ Sutra pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom.