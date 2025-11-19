Opasna pojava "guta" Srbiju Svi moraju da paze! A to nije kraj vremenskim neprilikama

Alo pre 29 minuta
Opasna pojava "guta" Srbiju Svi moraju da paze! A to nije kraj vremenskim neprilikama

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je večeras u 19:15 meteorološku najavu

U najavi RHMZ navodi da će tokom večeri biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu Vojvodine i na jugozapadu Srbije suvo, u ostalim predelima mestimično sa kišom. Po kotlinama jugozapadne Srbije magla, koja smanjuje vidljivost ispod 200 m. U Beogradu oblačno, uveče u pojedinim delovima grada slaba prolazna kiša. RHMZ Sutra pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

AMSS: Kamioni čekaju i do šest sati na izlazu iz Srbije, najveće gužve na Batrovcima

AMSS: Kamioni čekaju i do šest sati na izlazu iz Srbije, najveće gužve na Batrovcima

Serbian News Media pre 28 minuta
Vremenska prognoza 20. novembar 2025.

Vremenska prognoza 20. novembar 2025.

RTS pre 1 sat
Rhmz otkriva kada će padati sneg: Kiša se pojačava narednih dana, pada i temperatura (Foto)

Rhmz otkriva kada će padati sneg: Kiša se pojačava narednih dana, pada i temperatura (Foto)

Mondo pre 1 sat
Pripremite toplu odeću, stiže ledena zima, hladnija od ppethodnih Marko Čubrilo objavio detaljnu progozu za ovu zimu, evo šta…

Pripremite toplu odeću, stiže ledena zima, hladnija od ppethodnih Marko Čubrilo objavio detaljnu progozu za ovu zimu, evo šta nas očekuje

Dnevnik pre 1 sat
AMSS:Automobili na prelazima prolaze bez zadržavanja, kamioni čekaju od tri sata do šest sati

AMSS:Automobili na prelazima prolaze bez zadržavanja, kamioni čekaju od tri sata do šest sati

Novi magazin pre 1 sat
Magla guta jugozapad Srbije, kiša preti ostatku zemlje: Rhmz se oglasio, evo šta nas očekuje večeras

Magla guta jugozapad Srbije, kiša preti ostatku zemlje: Rhmz se oglasio, evo šta nas očekuje večeras

Telegraf pre 1 sat
AMSS: Svi prilazi planinama u Srbiji su prohodni, neophodna zimska oprema

AMSS: Svi prilazi planinama u Srbiji su prohodni, neophodna zimska oprema

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

“Mi smo naše ispunili”: Oglasili se učenici Pete beogradske gimnazije

“Mi smo naše ispunili”: Oglasili se učenici Pete beogradske gimnazije

Danas pre 39 minuta
(Video) Nevreme ne jenjava: Obilne kiše izazvale poplave na jugu Srbije: Meštani strahuju od izlivanja reka

(Video) Nevreme ne jenjava: Obilne kiše izazvale poplave na jugu Srbije: Meštani strahuju od izlivanja reka

Blic pre 24 minuta
Čale dominira u Briselu

Čale dominira u Briselu

Danas pre 1 sat
Lekari otkrivaju: Evo šta se zapravo događa u mozgu kada imate košmar

Lekari otkrivaju: Evo šta se zapravo događa u mozgu kada imate košmar

Danas pre 1 sat
Danas saznaje: Novi komandant novosadske Žandarmerije Dejan Obrenović

Danas saznaje: Novi komandant novosadske Žandarmerije Dejan Obrenović

Danas pre 44 minuta