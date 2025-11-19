AMSS: Kamioni čekaju i do šest sati na izlazu iz Srbije, najveće gužve na Batrovcima

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima, prolaze bez zadržavanja do kamioni čekaju od tri sata do šest sati da izađu iz Srbije.

AMSS je u saopštenju naveo da kamioni, na prelazu Kelebija sa Mađarskom čekaju četiri sata a na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom tri sata da napuste Srbiju. Dodao je da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hvatskom čekaju šest sati, u Šidu pet sati a na prelazu Bezdan tri sata da izađu iz Srbije. „Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila“, piše u saopštenju. AMSS je naveo i da su svi prilazi Zlatiboru, Tari, Goču i ostalim