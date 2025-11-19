RHMZ objavio najnoviju najavu vremena: Sneg ponovo za vikend, ovi delovi Srbije će se zabeleti

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
RHMZ objavio najnoviju najavu vremena: Sneg ponovo za vikend, ovi delovi Srbije će se zabeleti

Snežne pahulje sinoć su iznenadile većinu vozača na zapadu Srbije, ali i u Šumadiji.

Putevi su bili zavejani, a bele pahulje pravile su haos u saobraćaju. U toku noći padavine su prestale, a danas je Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio najnoviju najavu vremena za dane koji su pred nama. U toku prepodneva, bilo je oblačno i suvo vreme, a u toku popodneva kiša se očekuje u Beogradu, ali i na zapadu i istoku naše zemlje. Vreme narednih dana Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku
