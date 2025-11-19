Kada će padati sneg u nižim predelima: Čubrilo otkrio datum padavina i pogoršanja vremena

Prvi sneg pao je u Srbiji u utorak 18. novembra u večernjim časovima u pojedinim gradovima istočne, zapadne i južne Srbije.

Miholjsko leto se završilo, temperatura pada iz dana u dan, a meteorolog-amater Marko Čubrilo otkriva u novoj vremenskoj prognozi da bi sneg u nižim predelima mogao da pada za vikend. "Danas je došlo do kratkotrajnog porasta vazdušnog pritiska i razvedravanja nad većim delom regiona. Jedino na jugu regiona i nad južnim Jadranom ostaje oblačno uz kišu u nižim i sneg u višim predelima", započinje Marko Čubrilo. "Već sutra će nov hladan front stizati do Alpa i