Stravičan trenutak udara ruske krstareće rakete u zgradu u Ternopolju: Broj mrtvih porastao na 25, ranjene 73 osobe (video)

Na društvenim mrežama se pojavio stravičan video snimak trenutka kada ruska raketa udara u stambenu zgradu u gradu Ternopolju na zapadu Ukrajine.

Kako prenosi beloruski TV kanal sa sedištem u Varšavi, Nexta, preliminarni izveštaji ukazuju na to da se radi o ruskoj krstarećoj raketi H-101. Broj mrtvih se povećao u odnosu na prethodni izveštaj i sada iznosi 25, među kojima je troje dece, dok je 73 povređeno, tokom današnjeg veoma jakog napada ruskih snaga na Ukrajinu. Spasioci su na mestu udara i pokušavaju da izvuku ljude koji su ostali zarobljeni ispod ruševina. H‑101 je konvencionalna krstareća raketa.