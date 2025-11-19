Šef UN za ljudska prava rekao da je šokiran ruskim napadom u Ukrajini

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk (Volker Turk) izjavio je danas da je „šokiran“ ruskim napadom u Ternopolju u Ukrajini, u kojem je poginulo najmanje 25 ljudi. „Užas moćnih raketa dugog dometa u kombinaciji sa sve većom upotrebom dronova od ruskih snaga ponovo je bolno izveden na videlo“ u Ukrajini, rekao je Tirk.

On je dodao da je „posebno šokiran velikim brojem civilnih žrtava u Ternopolju, gradu na zapadu Ukrajine koji se nalazi stotinama kilometara od linije fronta“. Ukrajina je preko noći doživela jedan od svojih najsmrtonosnijih napada u godini, u kojem je učestvovalo 476 ruskih dronova i 48 raketa, od kojih je oboreno 442 drona i 41 raketa, prema podacima ukrajinskih vazduhoplovnih snaga. Taj napad je prvenstveno usmeren na zapadne regione Ukrajine, obično manje