U ruskom napadu na stambenu zgradu na zapadu Ukrajine 25 poginulih

Najmanje 25 ljudi, od čega troje dece, ubijeno je u ruskom napadu dronom i raketama tokom noći koji je pogodio stambene zgrade u zapadnom ukrajinskom gradu Ternopilu, rekli su u sredu ukrajinski zvaničnici.

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i saobraćajnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regionima u kojima je jako hladno i niske su temperature. Viši spratovi stambene zgrade u Ternopilu potpuno su devastirani, a žrtava ima u celoj zgradi. "Čini se da je od devetog do prvog sprata vatra progutala naše ljude. Nisu imali vremena da pobegnu iz svojih stanova jer je sve