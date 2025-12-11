UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: O teritorijama će odlučivati narod na referendumu; Ruske trupe preuzele kontrolu nad Severskom u DNR,

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.387. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će o pitanju teritorija odlučivati narod Ukrajine - putem izbora ili referenduma.

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države predložile stvaranje takozvane "slobodne ekonomske ili, kako Rusi kažu, demilitarizovane zone u delu Donjecke oblasti". Prema ovom planu, ukrajinske trupe treba da se povuku sa dela teritorije, a ruske trupe ne bi trebalo da uđu u nju. "Istovremeno, mnoga pitanja ostaju, naime: ko kontroliše ovu zonu, kakav će biti mehanizam praćenja, da li Ruska Federacija povlači trupe na distancu ogledala i kako sprečiti moguću