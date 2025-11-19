Naše komšije hitno podigle borbene avione u vazduh: Ruski dron ušao u njihov vazdušni prostor

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Rumunija je u sredu podigla borbene avione nakon što je dron ušao u njen vazdušni prostor tokom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu blizu granice, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Rumunija, članica Evropske unije i NATO-a koja deli granicu od 650 kilometara sa Ukrajinom, više puta se suočila sa krhotinama ruskih dronova koje su padale na njenu teritoriju kao deo ruskih napada na lučku infrastrukturu na ukrajinskoj strani Dunava. Ministarstvo je saopštilo da je radar prvi put detektovao signal drona kada je već prešao osam kilometara u rumunski vazdušni prostor blizu sela Periprava i Kilja Veke u okrugu Tulča. Signal je nestao sa radara pre
