Srbija, ipak, nije najgora na svetu: Duplo skuplji tim od "orlova" ne ide na Mundijal

Fudbalska reprezentacija Srbije razočarala je u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, tako da će ovaj turnir gledati samo preko "malih ekrana".

Iako nismo redovni učesnik najvećih takmičenja, porazno je videti da nas neće biti na najvećem Mundijalu do sada (sa 48 reprezentacija), a videćemo neke daleko manje ekipe. Između ostalog, plasman su obezbedili Haiti i Kurasao, a ako je za neku malu utehu - ipak nismo najgori. Postoje i uspešnije selekcije od reprezentacije Srbije koje se nisu plasirale na Mundijal, što svakako može da bude samo interesantan podatak, ne i alibi za debakl u kvalifikacijama "orlova"