Drugo najskuplje umetničko delo: Klimtov portret prodat na aukciji za rekordnih 236,4 miliona dolara

N1 Info pre 24 minuta  |  Hina
Drugo najskuplje umetničko delo: Klimtov portret prodat na aukciji za rekordnih 236,4 miliona dolara

Redak portret austrijskog slikara Gustava Klimta prodat je u utorak na aukciji u Njujorku za 236,4 miliona dolara, postavši drugo najskuplje umetničko delo i najskuplje delo moderne umetnosti ponuđeno na aukciji.

Šest ponuđača nadmetalo se 20 minuta za „Portret Elizabet Lederer“, koji je Klimt slikao između 1914. i 1916. godine. Ulje na platnu, visoko skoro dva metra, prikazuje ćerku Klimtovog glavnog pokrovitelja obučenu u kineski kimono dok stoji ispred plave tapiserije sa motivima nadahnutim Azijom. Iz Sotebija, koji je delo ponudio na aukciji, nisu objavili ko je kupac. Najskuplja slika ikada prodata na aukciji i dalje je „Salvator Mundi“, pripisana Leonardu da Vinčiju.
