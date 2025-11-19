NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a: „To bi značilo blokadu svih plaćanja“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a: „To bi značilo blokadu svih plaćanja“

NBS je dobila upozorenje o mogućnosti tzv. sekundarnih sankcija, zbog NIS-a, potvrdila je Jorgovanka Tabaković guverner Narodne banke Srbije. „Dobili smo upozorenje da kao entitet koji sarađuje sa poslovnim entitetom koji je pod sankcijama.

To za nas jeste ozbiljno upozorenje“, rekla je Tabaković za Blic biznis na predstavljanju izveštaja o inflaciji. Prema njenim rečima, upozorenje je stiglo u vreme dok je deo administracije američkog OFAK-a bio u svojoj blokadi rada, stoga, NBS na upite nije dobila i precizno objašnjenje šta bi sve te sekundarne sankcije obuhvatile. „Nismo mogli da dobijemo preciznije objašnjenje, ali ozbiljno shvatamo to upozorenje. Nadam se da ih neće biti jer bi to značilo
