Wc šolja od čistog zlata prodata za 12 miliona dolara: Dobila je neočekivano provokativno ime

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Wc šolja od čistog zlata prodata za 12 miliona dolara: Dobila je neočekivano provokativno ime

Autor insistira na satiri

Na aukciji kuće “Sotbi” prodato je jedno od najneobičnijih umetničkih dela današnjice - WC šolja od čistog zlata, teška 101 kilogram. Reč je o kreaciji italijanskog umetnika Mauricija Katelana, poznatog po banani koju je zalepio selotejpom za zid (instalacija je nazvana “Komičar”). Šolja je izrađena od 18-karatnog zlata, a početna cena od 10 miliona dolara je prilično nadmašena tokom aukcije, prenosi New York Post. Delo provokativnog naziva “Amerika” je završilo u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Drugo najskuplje umetničko delo: Klimtov portret prodat na aukciji za rekordnih 236,4 miliona dolara

Drugo najskuplje umetničko delo: Klimtov portret prodat na aukciji za rekordnih 236,4 miliona dolara

N1 Info pre 1 sat
Zlatna WC šolja „Amerika“ prodata za 12 miliona dolara

Zlatna WC šolja „Amerika“ prodata za 12 miliona dolara

BizLife pre 1 sat
Zlatna wc šolja prodata za 12,1 milion dolara

Zlatna wc šolja prodata za 12,1 milion dolara

Radio 021 pre 2 sata
„Portret Elizabet Lederer“ postao najskuplje prodato Klimtovo delo

„Portret Elizabet Lederer“ postao najskuplje prodato Klimtovo delo

Buro pre 2 sata
Slika Gustava Klimta prodata za 236,4 miliona dolara i postala drugo najskuplje umetničko delo

Slika Gustava Klimta prodata za 236,4 miliona dolara i postala drugo najskuplje umetničko delo

Danas pre 2 sata
Klimtov portret oborio rekord: Šest ponuđača je želelo ovu sliku, a cena je vrtoglavo rasla do 236,4 miliona dolara

Klimtov portret oborio rekord: Šest ponuđača je želelo ovu sliku, a cena je vrtoglavo rasla do 236,4 miliona dolara

Blic pre 2 sata
Klimtov „Portret Elizabet Lederer” prodat za rekordnih 236,4 miliona dolara (VIDEO)

Klimtov „Portret Elizabet Lederer” prodat za rekordnih 236,4 miliona dolara (VIDEO)

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

aukcijaDolarzlato

Ekonomija, najnovije vesti »

Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Euronews pre 2 minuta
Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

RTV pre 2 minuta
Rusi pristali da prodaju svoj deo u NIS od 56,15%! Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima

Rusi pristali da prodaju svoj deo u NIS od 56,15%! Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima

Kurir pre 1 minut
Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

RTS pre 2 minuta
Wolt sklopio važno partnerstvo

Wolt sklopio važno partnerstvo

SEEbiz pre 1 minut