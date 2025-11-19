Aksios: SAD i Rusija tajno rade na novom planu za okončanje rata u Ukrajini

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa u tajnosti radi, u konsultacijama sa Rusijom, na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini, rekli su danas američki i ruski zvaničnici za Aksios.

Prema navodima, plan SAD od 28 tačaka zasniva se na Trampovoj inicijativi za postizanje sporazuma o Gazi. Visoki ruski zvaničnik rekao je da je "optimističan" u pogledu uspeha predloga, iako još nije jasno kako će ga prihvatiti Ukrajina i njeni evropski saveznici. Tačke plana svrstane su u četiri oblasti - mir u Ukrajini, bezbednosne garancije, bezbednost u Evropi i budući odnosi Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom i Ukrajinom. Aksios navodi da je još neizvesno