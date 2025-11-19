Mali: U Beograd stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save

Mali: U Beograd stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save

U Beograd je stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save i već je počelo istovarivanje prvih delova na plato gradilišta u blizini Brankovog mosta, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Barže su pre tri meseca krenule iz kineske provincije Đangsu, iz pogona fabrike CSCEC, gde se pravi novi most, a ovom isporukom nam je stiglo više od 50 odsto čelične konstrukcije novog mosta koji će imati ukupno 6.500 tona, naveo je on na svom Instagram nalogu. Siniša Mali je dodao da ćemo uskoro moći da vidimo obrise ovog novog simbola Beograda i da će glavni raspon mosta biti 166 metara, a dužina 420 metara. Prema njegovim rečima, novi most će biti postavljen na
