U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperature do 18 stepeni

NIN pre 18 minuta  |  Tanjug
U Srbiji će u četvrtka, 20. novembra biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno, dok se posle podne očekuje povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju
