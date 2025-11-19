Zbog snega oko 5.000 stanovnika lučanskih sela ostalo bez struje

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Zbog snega oko 5.000 stanovnika lučanskih sela ostalo bez struje

Sneg koji je do ranih jutarnjih časova padao na teritoriji opštine Lučani, ostavio je bez električne energije oko 5.000 stanovnika sela u gornjim delovima Dragačeva, rekao je za Tanjug Milija Milenković, pomoćnik predsednika opštine Lučani. "Snega u Dragačevu ima oko pet centimetara, ali su svi putni pravci prohodni.

Pošto je padao mokar sneg, izazvao je probleme u snabdevanju električnom energijom u selima koja se nalaze u gornjem Dragačevu. Trenutno oko 5.000 Dragačevaca nema struju", rekao je Milenković. Problema sa snabdevanjem električnom energijom bilo je i na prostoru Čačka i to u delovima naselja Ljubić, Rakova, Trbušani i Milićevci.
