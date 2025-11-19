NIS traži izdavanje posebne licence od SAD dok traju pregovori o vlasničkoj strukturi

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je tražila od Sjedinjenih Država novu licencu za rad NIS-a dok traju pregovori između akcionara i zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture.

NIS je pod američkim sankcijama zbog ruskog udela u vlasništvu, dok Sjedinjene Države žele da onemoguće Rusiji da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Kompanija je saopštila da je poslala zahtev Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (OFAC) Ministarstva finansija SAD za dobijanje nove licence koja bi omogućila poslovanje dok traju pregovori o održivom rešenju za NIS. "U skladu sa statusom pregovora između akcionara i zainteresovanih strana, poslat je