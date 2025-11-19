Dijana Hrka i Milomir Jaćimović udružuju snage: Pozivaju građane da se pridruže protestu u subotu

Dijana Hrka i Milomir Jaćimović udružuju snage: Pozivaju građane da se pridruže protestu u subotu
Dijana Hrka, majka mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice novosadske železničke stanice, pozdravila je danas odluku autoprevoznika Milomira Jaćimovića da prekine štrajk glađu i pozvala građane da se ujedine i zajednički isplaniraju dalje korake. „Pozivam mame iz Novog Sada, Jaćimovića i celu Srbiju da se konačno ujedinimo i isplaniramo šta ćemo dalje“, kazala je Hrka. Ona je na konferenciji za medije rekla da će udružiti snage sa Jaćimovićem koji je najavio da
