Hrka podržala Jaćimovićev predlog o blokadi Beograda: "Konačno da se ujedinimo"

Dijana Hrka, majka Stefana koji je poginuo u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, podržala je predlog autoprevoznika Milomira Jaćimovića o blokadi Beograda, pozivajući Novosađane da se odazovu tom pozivu.

Dijana Hrka je najavila da će se tokom večeri čuti sa Jaćimovićem i istakla da joj je drago da su on i njegov sin prekinuli štrajk glađu u Novom Sadu. "Podržavam njegov plan o blokadi, ali još ćemo se dogovarati. Treba konačno da se ujedinimo, da dođemo pod jedan šator i isplaniramo kako ćemo i šta ćemo dalje", rekla je ona. Dodala je da bi Jaćimović u subotu trebalo da dođe u Beograd. "Hajde da se svi dogovorimo kako bismo i šta bismo. On je najavio blokade i ja