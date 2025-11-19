Hrka i Jaćimović udružuju snage: „Pozivam Srbiju da se konačno ujedinimo“

Nedeljnik pre 4 sati
Hrka i Jaćimović udružuju snage: „Pozivam Srbiju da se konačno ujedinimo“
Dijana Hrka, majka mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice novosadske železničke stanice, pozdravila je danas odluku autoprevoznika Milomira Jaćimovića da prekine štrajk glađu i pozvala građane da se ujedine i zajednički isplaniraju dalje korake. „Pozivam mame iz Novog Sada, Jaćimovića i celu Srbiju da se konačno ujedinimo i isplaniramo šta ćemo dalje“, kazala je Hrka. Nakon štrajka glađu, Hrka i Jaćimović udružuju snage Hrka je na konferenciji za medije rekla
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Protest u Kragujevcu, roditelji učenika Jovine idu ispred ministarstva, učenici Pete prekidaju blokadu

(BLOG) Protest u Kragujevcu, roditelji učenika Jovine idu ispred ministarstva, učenici Pete prekidaju blokadu

N1 Info pre 7 minuta
Završen protestni skup u Kragujevcu

Završen protestni skup u Kragujevcu

Ritam grada Kg pre 2 sata
Još nisu svirali kraj: Kakva je sudbina studentske pobune godinu dana nakon pada nadstrešnice

Još nisu svirali kraj: Kakva je sudbina studentske pobune godinu dana nakon pada nadstrešnice

N1 Info pre 3 sata
Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu: Osnovanje Fakulteta srpskih studija opasan presedan, odluka doneta na…

Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu: Osnovanje Fakulteta srpskih studija opasan presedan, odluka doneta na nelegitiman i pravno upitan način

Nova pre 4 sati
"Treba konačno da se ujedinimo": Hrka podržala Jaćimovićev predlog o blokadi Beograda

"Treba konačno da se ujedinimo": Hrka podržala Jaćimovićev predlog o blokadi Beograda

Pravda pre 4 sati
Hrka podržala Jaćimovićev predlog o blokadi Beograda: "Konačno da se ujedinimo"

Hrka podržala Jaćimovićev predlog o blokadi Beograda: "Konačno da se ujedinimo"

Radio 021 pre 5 sati
Dijana Hrka i Milomir Jaćimović udružuju snage: Pozivaju građane da se pridruže protestu u subotu

Dijana Hrka i Milomir Jaćimović udružuju snage: Pozivaju građane da se pridruže protestu u subotu

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađuDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

"Kad sam uznemirena pred ispit, mama mi da lek za smirenje": Ovo postaje sve masovnija pojava u Srbiji, priče iz ordinacije…

"Kad sam uznemirena pred ispit, mama mi da lek za smirenje": Ovo postaje sve masovnija pojava u Srbiji, priče iz ordinacije psihologa alarmantne

Blic pre 53 minuta
Nova.rs: Direktor Telekoma u Stejt departmentu, pohvalio se „akvizicijom Junajted grupe“

Nova.rs: Direktor Telekoma u Stejt departmentu, pohvalio se „akvizicijom Junajted grupe“

Danas pre 1 sat
Srbija u Bordu direktora Evropske turističke komisije: Direktorka tos-a Marija Labović u najvišem upravljačkom telu u naredne…

Srbija u Bordu direktora Evropske turističke komisije: Direktorka tos-a Marija Labović u najvišem upravljačkom telu u naredne dve godine

Blic pre 1 sat
Poskupeli svi naftni derivati u Crnoj Gori: Cena dizela najviše skočila, evo koliko

Poskupeli svi naftni derivati u Crnoj Gori: Cena dizela najviše skočila, evo koliko

Blic pre 1 sat
Studenti u blokadi objavili plan šetnje povodom godišnjice napada na studente FDU

Studenti u blokadi objavili plan šetnje povodom godišnjice napada na studente FDU

Danas pre 1 sat