Američki mediji: SAD razrađuju novi plan za Ukrajinu u dogovoru sa Moskvom

Američka administracija razrađuje novi plan za rešavanje sukoba u Ukrajini, u konsultaciji sa ruskom stranom, piše portal „Aksios“, pozivajući se na ruske i američke zvaničnike.

Trampova administracija „tajno, u konsultaciji sa Rusijom, razrađuje novi plan“ za okončanje sukoba, navodi se u članku. „Plan od 28 tačaka inspirisan je uspešnim naporima predsednika (SAD Donalda) Trampa o postizanju dogovora o Pojasu Gaze“, precizira portal. Napominje se da je i dalje nejasno kako će se prema ovom planu odnositi Kijev i njegovi evropski saveznici. Prema pisanju portala, ključnu ulogu u razvoju plana trenutno igra specijalni izaslanik predsednika