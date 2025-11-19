Tramp: Imamo i neke iznanađujuće kandidate za mesto predsednika FED-a

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da je razgovarao sa raznim ljudima o poziciji predsednika Federalnih rezervi (FED).

On je istakao je i da ima neke neočekivane kandidate na listi onih koji bi mogli da zamene aktuelnog predsednika američke centralne banke Džeroma Pauela, preneo je Rojters. "Imamo neka iznenađujuća imena, kao i neka standardna o kojima svi pričaju", rekao je Tramp nakon sastanka sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Američki predsednik ponovio je da ministar finansija Skot Besent nije želeo posao predsednika FED-a i nastavio je da kritikuje