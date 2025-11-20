Nakon američkog plana za Ukrajinu, svet se zatresao Otkriveno kako će se stvari odvijati u Kijevu

Alo pre 19 minuta
Nakon američkog plana za Ukrajinu, svet se zatresao Otkriveno kako će se stvari odvijati u Kijevu

Američki plan za rešavanje sukoba u Ukrajini mogao bi da naiđe na žestok otpor u Kijevu i evropskim prestonicama, piše Wall Street Journal, pozivajući se na evropskog zvaničnika

Ranije je NBC objavio da su u izradi novog američkog predloga učestvovali specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof, potpredsednik Dž. D. Vens, državni sekretar Marko Rubio, kao i Trampov zet Džared Kušner. "Ovaj projekat će verovatno naići na snažan otpor u Kijevu i evropskim vladama", navodi list pozivajući se na evropskog zvaničnika. Američki portal Axios je 19. novembra objavio da SAD vode tajne konsultacije sa Rusijom o mogućem planu za okončanje sukoba. Portparol
