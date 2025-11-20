Nova odluka upravo stupila na snagu Evo šta će se desiti sa devizama - oglasila se NBS

Narodna banka Srbije objavila je zvanični srednji kurs donara prema stranim valutama za četvrtak, 20. novembar 2025. godine

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,2596, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je danas Narodna banka Srbije. Dinar je prema evru manji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,2 odsto. Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 101,5147, što je za 0,4 manje nego juče. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,1 odsto u odnosu na pre