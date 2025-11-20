Ko su mogući kupci NIS-a

BBC News pre 2 sata

Sudbina Naftne industrije Srbije (NIS) posle uvođenja američkih sankcija postala je nešto izvesnija, kada je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović objavila da je ruska strana spremna da proda većinski udeo u vlasništvu.

Spisak navodnih zainteresovanih kupaca je dugačak.

Ime treće strane se ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija, rekla je ministarka 19. novembra.

Ruska strana vodi pregovore sa tri kompanije zainteresovane za kupovinu NIS-a, saopštio je dan kasnije predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ne navodeći o kojim se firmama ili državama radi.

Vučić je ranije u više navrata nudio da Srbija otkupi ruski udeo i po većoj ceni, čak i po modelu da on bude vraćen po okončanju rata u Ukrajini i ukidanju američkih sankcija ruskom Gaspromu.

Odbijao je ideje o nacionalizaciji, odnosno oduzimanju imovine.

Razrešenje pitanja novog vlasnika bi trebalo da usledi brzo, jer je to „u interesu postojećeg vlasnika i svako odugovlačenje prodaje smanjuje vrednost paketa", kaže Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije (NBS), za BBC na srpskom.

„Jedno je ako prodate deo kompanije koja je profitabilna i ima dobru perspektivu, a drugo kada prodajete kompaniju pod sankcijama.

„Ekonomska logika je da je i interes postojećeg vlasnika da što pre proda kako bi dobio bolju cenu", objašnjava Šoškić.

Ruske firme imaju oko 56 odsto vlasništva u NIS-u, od čega Gaspromnjeftu pripada 44,85 odsto, a ruskom fondu Intelidžens 11,3 odsto.

Srbija poseduje 29,87 odsto akcija, a malim akcionarima pripada 13,98 odsto, navodi se na sajtu NIS-a.

Ko god da kupi NIS, moraće da dobije odobrenje za rad Vašingtona.

BBC donosi pregled potencijalnih kupaca NIS-a koji su se najviše pominjali u medijima.

ADNOC - Ujedinjeni Arapski Emirati

REUTERS/Amr Alfiky ADNOC je najveća naftna kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija, skraćeno ADNOC, najveća je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Jedna je od 20 najvrednijih naftnih kompanija na svetu i procenjena je na više od 70 milijardi dolara.

Osnovana je 1971. i u potpunom vlasništvu je lokalne vlade, navodi se na sajtu kompanije.

Prethodnih godina, poslovanje je proširila na Evropu, otkupivši 2022. četvrtinu akcija austrijskog energetskog giganta OMV.

U naredne dve godine, 2023. i 2024. kupila je akcije firmi Fertiglob i Kovestro, koje posluju u hemijskoj industriji.

Sarađuje i sa drugim energetskim gigantima, poput italijanske kompanije Eni i azerbejdžanske nacionalne naftne kompanije SOCAR.

Najbolje rešenje za NIS bi bilo da ruski udeo u vlasništvu preuzme „neka arapska kompanija", rekao je Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa.

Da bi to mogla da bude baš kompanija iz Abu Dabija, nagovestio je list Nedeljnik, citirajući neimenovane izvore.

„Predsednik uprave ADNOC-a šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan direktno se uključio u ovu transakciju pošto ga je srpski predsednik Aleksandar Vučić zamolio da se pojavi kao kupac 56,15 odsto ruskog vlasništva u NIS-u", navodi se u tekstu.

Ruski Gasprom, kao ni firma iz Emirata, nisu se zvanično oglašavale.

Još jedna arapska firma, Oman oil, nacionalna naftna kompanija Omana, navodno je zainteresovana za otkup dela vlasništva NIS-a, preneo je portal Nova ekonomija, pozivajući se na neimenovane izvore.

Nije izneto više detalja.

Mol - Mađarska

„Najbliži" dogovoru sa Rusima je mađarski Mol, objavio je nedavno nedeljnik NIN.

Ali, ta kompanija je zainteresovana da otkupi samo 11,3 odsto vlasništva, odnosno udeo koji sada pripada ruskoj firmi Intelidžens.

Toj firmi, sa sedištem u Sankt Peterburgu, drugom najvećem ruskom gradu, Gasprom je u aprilu prodao tih 11,3 odsto akcija.

Tako bi Gaspromnjeft ostao sa 44,9 odsto vlasništva u NIS-u, što pojedinačno ne bi bio većinski udeo, ali je neizvesno da li bi u Vašingtonu prihvatili ovaj model, jer ruske kompanije ne bi potpuno izašle iz NIS-a, navodi NIN.

O mogućnosti ulaska MOL-a u vlasničku strukturu govorio je i šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.

„U Srbiji su Rusi većinski vlasnik naftne kompanije i oni su pod sankcijama, tako da i Srbi moraju nešto da urade.

„Teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu", rekao je Sijarto 17. novembra.

Beograd i Budimpešta, odnosno Vučić i premijer Viktor Orban, prethodnih godina su razvili odlične odnose i često se posećuju, a Srbija i Mađarska zajedno rade na raznim projektima.

Vučić i Orban dele i slične političke poglede.

Orban, koji je u dobrim odnosima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nedavno je izdejstvovao jednogodišnje izuzimanje od američkih sankcija za kupovinu ruske nafte.

Robert Hegedus/EPA/Shutterstock

Mol Grupa je vodeća energetska mađarska kompanija.

Vredna je oko 7,5 milijardi dolara, što je čini trećom najvrednijom kompanijom u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Njene akcije prodaju se na berzama u Budimpešti i Pragu, češkom glavnom gradu.

Preuzimanje vlasništva NIS-a ne bi bila novina za MOL, jer je prethodno preuzela upravljanje državnim naftnim kompanijama u Hrvatskoj (INA) i Slovačkoj (Slovnaft).

Posle prodaje INA-e 2016. godine, u Hrvatskoj je bilo kritika pošto su mnogi stručnjaci ocenili da je posao ugovoren po višestruko nižoj ceni od realne.

Zatvorena je i rafinerija nafte u Sisku, nekada glavni pogon za proizvodnju derivata u Hrvatskoj.

JANAF - Hrvatska

Iako je Hrvatska sopstvenu nacionalnu naftnu kompaniju prodala, ponudila se da kupi srpsku.

To je potvrdio ministar privrede Ante Šušnjar.

Glavni razlog je činjenica da je NIS daleko najveći partner Jadranskog naftovoda (JANAF), koji usled američkih sankcija srpskoj firmi ostaje bez velikog dela prihoda.

JANAF bi, rekao je hrvatski ministar, mogao da kupi 20 ili 25 odsto udela u NIS-u.

„Što se tiče pretenzija na maloprodajno tržište, JANAF to nikada nije imao niti će imati.

„Isključivo smo zainteresovani za održanje poslovanja rafinerije u Pančevu, za zaštitu naših poslovnih interesa i osnovne delatnosti JANAF-a - transporta nafte", rekao je Šušnjar u oktobru.

Aleksandar Vučić odgovorio je da Srbija „nije zainteresovana" i izneo kontra ponudu da Srbija otkupi Hrvatsku elektroprivredu (HEP) i JANAF.

Vrednost JANAF-a, čije se akcije prodaju na Zagrebačkoj berzi, iznosi oko 790 miliona evra, dok je ukupna vrednost NIS-a višestruko veća - oko 4,3 milijarde evra, podaci su Beogradske berze.

GEORGE VITSARAS/EPA JANAF bi mogao da kupi 20 do 25 odsto vlasništva u NIS-u, rekao je u oktobru Ante Šušnjar, hrvatski ministar privrede

Helenik enerdži - Grčka

Beograd je imao još jedno moguće rešenje aktuelne krize, a pronašao ga je u Grčkoj, preneo je nedeljnik NIN.

Kao kupca dela vlasništva NIS-a navodno je predložio je firmu Helenik enerdži (HelleniQ Energy), ali ta opcija nije bila prihvatljiva ruskim vlasnicima, tvrdi isti izvor.

Navodni razlog je bliskost te grčke kompanije sa Velikom Britanijom, odnosno porodice Lacis, koja upravlja energetskim gigantom.

Najveći udeo u vlasništvu kompanije (više od 45 odsto) drži fond POIX investments Spirosa Lacisa, grčkog milijardera i jednog od 1.000 najbogatijih ljudi na svetu.

Ova kompanija postoji od 1958. i bila je poznata pod nazivom Helenik petroleum.

Danas se, pored prerade i trgovine naftom i gasom, bavi i dobijanjem energije iz obnovljivih izvora, piše na zvaničnom sajtu.

Može li Srbija da otkupi NIS?

Jelena Subin, BBC novinarka

Srbija je, moguća, ali najmanje verovatna opcija za kupovinu NIS-a.

Pitanje je odakle bi bio ozbezbeđen novac.

„Znam da država ima dovoljno para na računu, najnepopularnija mera su devizne reserve i zlato.

„Da li je nama zlata vredno da NIS nastavi rad, ja mislim da jeste", nedavno je izjavio Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa, za Radio-televiziju Srbije.

Vučić je na sednici vlade 16. novembra pomenuo „specijalnu operaciju" ukoliko sredstva budu morala da se pronađu.

Nije obrazložio šta podrazumeva pod 'specijalnom operacijom'.

REUTERS/ Zorana Jevtic Ukoliko ruska strana pristane da udeo u NIS-u proda Srbiji, država će moći da pronađe novac za taj posao, tvrdi Vučić

Može li Srbija, međutim, da proda devizne rezerve i zlato kako bi otkupila ruski većinski udeo u NIS-u?

„Tehnički, vlada to može da uradi, ali nije po propisima Narodne banke Srbije.

„Ovo, međutim, ne treba da nas iznenadi jer se mnoge stvari rade mimo propisa", kaže Dejan Šoškić, bivši guverner centralne banke, za BBC na srpskom.

Iz NBS nisu odgovorili na BBC pitanje da li je takva transakcija moguća.

I kada bi takva transakcija bila odobrena, veći problem bi moglo da bude upravljanje NIS-om, koje bi tada postalo javno preduzeće, ukazuje Šoškić.

„U javnim preduzećima decenijama gledamo netransparentnost i neadekvatnu politiku zapošljavanja.

„Koliko god da je to strateški ispravan potez, bio bi problem jer bi bogato preduzeće postalo partijski plen", kaže on.

Ako srpske vlasti odluče da kupe NIS, odnosno ako Rusi (i Amerikanci) na to pristanu, ta transakcija će biti ista kao kada ga je privatizovala, kaže Kori Udovički, predsednica Centra za visoke ekonomske studije u Beogradu, za BBC na srpskom.

Ali, tada bi, umesto da ima više sredstava za budžetske izdatke, imala manje, objašnjava bivša ministarka državne uprave i lokalne samouprave u vladi Ane Brnabić, jedne od Vučićevih najbližih saradnica.

„Mandat i propisi ograničavaju centralne banke, pa i NBS, da devizne rezerve ulažu isključivo u veoma sigurne finansijske instrumente, a to su zlato ili depoziti kod sigurnih banaka, a ne u akcije pojedinačnih preduzeća, naročito ne sopstvene zemlje.

„Centralna banka je bankar države, a kupac je država, odnosno vlada, preko Ministarstva finansija", kaže Udovički.

Ako bi se država zadužila kod domaćih banaka ili platila deo iz sopstvenih sredstava, tražnja za devizama u zemlji bi se povećala i NBS bi morala da ih obezbedi iz rezervi ili da dozvoli promenu kursa, kaže ekonomska stručnjakinja.

Postoji nekoliko načina kako Srbija može da prikupi novac za NIS.

„Mogu da se emituju obveznice na domaćem tržištu kapitala ili na inostranom tržištu i tako se od investitora prikupi novac po određenoj kamati.

„Druga opcija je da se višak likvidnosti skloni sa tržišta, emitujući blagajničke zapise I onda banke to kupuju, a od tog novca se obezbede sredstva za kupovinu", kaže Vladan Vasić, finansijski stručnjak i bivši generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, za BBC na srpskom.

Uz to, Srbija ima fiskalne rezerve koje su između dve i tri milijarde evra za „ne daj Bože", kaže Vasić.

„To isto može da se koristi, ali je uvek najbolja opcija kombinacija - dug i sopstvena sredstva.

„Mnogo je bolje da Srbija poseduje NIS, ali da tu ne bude uplitanja politike.

„Jer, da znamo da rukovodimo (takvim preduzećem) ne bismo ga ni prodali", ukazuje Vasić.

