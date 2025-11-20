ANEM: Napad na ekipu N1 je 17. po redu napad u šatorskom naselju kod Skupštine

Beta pre 13 minuta

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je da je napad na ekipu televizije N1 17. po redu napad na prostoru šatorskog naselja ispred Skupštine, i pozvala nadležne organe da identifikuju i sankcionišu počinioca.

"Nekažnjivost napada na predstavnike medija šalje lošu poruku da nasilje može slobodno i neometano da se sprovodi, a naročito je zabrinjavajuće ignorisanje policije koja je dužna da štiti novinare i novinarke na svom radnom mestu", naveli su iz ANEM-a.

Apelovali su i na Ministarstvo unutrašnjih poslova da utvrdi ko je sve od pripadnika policije bio prisutan na licu mesta a da nije blagovremeno reagovao, te da ih adekvatno sankcioniše.

"Od početka ove godine beleži se rekordan broj pretnji, pritisaka i fizičkih napada na medijske radnike, a nadležni organi još nisu pokazali ni trunku spremnosti da se trend rasta ove statistike zaustavi", kazali su oni.

Operater na SOS liniji za prijavljivanje pretnji i napada na novinare, član Stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednik Upravnog odbora ANEM-a Veran Matić kazao je da će tužilac naknadno doneti odluku o nastavku istražnih radnji.

"Neverovatno je da se sve dogodilo u prisustvu velikog broja pripadnika policije koji nisu reagovali ni kada se napad završio. Nereagovanje policije poruka je svakom građaninu da neće biti zaštićen", naveo je Matić a preneo ANEM u saopštenju.

Svim novinarima dostupan je i besplatni broj telefona i direktna linija ANEM-a 0800 100 115 na kojoj predstavnici medija mogu dobiti objašnjenja o zakonskom tretmanu dela i o postupcima koji treba da se pokrenu kako bi se nadležnim institucijama, policiji i tužilaštvu prijavilo ugrožavanje bezbednosti.

Programski direktor N1: Napadač na našu ekipu je čovek koji je bio osuđen za ubistvo

Programski direktor televizije N1 Igor Božić izjavio je da je čovek koji je napao ekipu te televizije najverovatnije čovek koji je bio osuđen 1997. godine za ubistvo na 15 godina zatvora.

"Policija je uradila i forenzičku analizu, pošto je taj čovek kameru držao u svojim rukama, mogli su da uzmu i DNK-a i otiske prstiju", rekao je Božić na televiziji N1.

Dodao je da je dosad bilo 11 fizičkih napada, a da je današnji 12. na novinare ispred šatorskog naselja kod Skupštine Srbije, koji su pokušali da izveštavaju iz različitih redakcija.

"Ovo je finalno upozorenje vlastima da ovo mora da prestane, da policajci koji se tamo nalaze moraju da predstavljaju državu i da štite sve građane", kazao je Božić.

Ta televizija je saopštila danas da je jedan muškarac napao ekipu N1 koja je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i šatorskog naselja u kojem borave pristalice vlasti.

(Beta, 20.11.2025)