Đuro Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem u vezi sa snegom

Nova pre 59 minuta  |  Autor: Beta
Đuro Macut: Nema potrebe za vanrednim delovanjem u vezi sa snegom
Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut ocenio je danas da nema potrebe za vanrednim delovanjem u slučaju pojačanih snežnih padavina i da je situacija pod kontrolom. „Imamo samo na nekoliko mesta u republici te osetljive zone, Loznički kraj, Zlatiborski okrug, koji su tradicionalno uvek u ovo vreme u tim problemima, velikih snežnih padavina koje se dese u trenutnku i tu su i lokalne službe od značaja“, izjavio je on za Radio-televiziju Srbije. Dodao je da su „pod
