ANEM ALARM: Nedopustivo nasilje nad ekipom N1 i nereagovanje policije nalicu mesta

BEOGRAD Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje ometanje u radu i uništavanje opreme ekipi televizije N1 u okolini Skupštine Srbije i napominje da je svaka vrsta nasilja na javnom prostoru nedopustiva u civilizovanom i demokratskom društvu, naročito imajući u vidu nereagovanje prisutnih pripadnika policije.

Jedan muškarac napao je danas ekipu te televizije koja je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i takozvanog Ćacilenda. Kako javlja N1, nasilnik je prišao njihovoj ekipi, tražio da ne snimaju, a ubrzo nakon toga i uzeo kameru, više puta je bacivši na asfalt. Policija koje je bila u blizini, nije reagovala na incident, već je prišla tek na poziv novinarke N1. „Kada sam dobio poziv od programskog direktora N1 sa informacijom o napadu, otišao sam na lice mesta.