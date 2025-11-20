Lekari u Beogradu imali pune ruke posla: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće: Pomoć tražila i ova grupa građana

Blic pre 26 minuta
Lekari u Beogradu imali pune ruke posla: Dvoje povređenih u dve saobraćajne nesreće: Pomoć tražila i ova grupa građana
Dve osobe zadobile su lakše telesne povrede u ovim nezgodama Hitna pomoć intervenisala je 107 puta tokom noći, uključujući i 16 intervencija na javnim mestima Dve saobraćajne nesreće, u kojima ima povređenih, dogodile su se tokom noći u Beogradu. Kako je rečeno Tanjugu u službi Hitne pomoći, dve osobe zadobile su lakše telesne povrede u ovim saobraćajnim nesrećama. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 107 puta, od kojih je 16 intervencija bilo na javnom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dve osobe teško povređene u dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu

Dve osobe teško povređene u dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 10 minuta
Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u dva udesa

Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u dva udesa

Kurir pre 5 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

B92 pre 16 minuta
Dve osobe povređene u dva udesa Hitna pomoć intervenisala i zbog ove grupe bolesnika

Dve osobe povređene u dva udesa Hitna pomoć intervenisala i zbog ove grupe bolesnika

Alo pre 15 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Dve osobe teško povređene u dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu

Dve osobe teško povređene u dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 10 minuta
Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u dva udesa

Noć u Beogradu: Dve osobe lakše povređene u dva udesa

Kurir pre 5 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

B92 pre 16 minuta
Dve osobe povređene u dva udesa Hitna pomoć intervenisala i zbog ove grupe bolesnika

Dve osobe povređene u dva udesa Hitna pomoć intervenisala i zbog ove grupe bolesnika

Alo pre 15 minuta
Bez vode danas U Beogradu: U ovom delu Zvezdare česme će biti suve od ujutru pa do 16 sati

Bez vode danas U Beogradu: U ovom delu Zvezdare česme će biti suve od ujutru pa do 16 sati

Večernje novosti pre 10 minuta