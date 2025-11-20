Ko se sve plasirao na Svetsko prvenstvo u fudbalu i ko igra s kim u baražu

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Ko se sve plasirao na Svetsko prvenstvo u fudbalu i ko igra s kim u baražu

Još samo šest mesta je ostalo upražnjeno za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026.

Takmičiće se 48 reprezentacija, a 42 su se već kvalifikovale. Još šest učesnika će biti poznato u martu sledeće godine. Od šest upražnjenih mesta, četiri će zauzeti evropske reprezentacije koje prođu baraž. Žreb za određivanje grupa na Svetskom prvenstvu (SP) biće u Vašingtonu 5. decembra. Svetsko prvenstvo biće odigrano u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 ​​gradova od četvrtka, 11. juna do nedelje, 19. jula 2026. godine. Titulu šampiona brani Argentina. Od zemalja
