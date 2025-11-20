Šoškić o NIS-u: Kao društvo nismo sposobni da kvalitetno gazdujemo državnom imovinom

Profesor Ekonomskog fakuleta i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije (NBS) Dejan Šoškić, govoreći o Naftnoj-industriji Srbije (NIS), ocenio je da je ključni problem zbog koga je uopšte došlo do toga da se razmatra prodaja nacionalnog resursa jer mi „nismo kao društvo sposobni da kvalitetno gazdujemo sa državnom imovinom“.

Kako navodi Šoškić, dobro je da NIS nastavi da posluje neometano, ali ono što nije dobro, kaže, jeste da se moglo pretpostaviti godinama unazad da postoje nekakvi problemi u funkcionisanju NIS-a sa stranim partnerom, odnosno dominantnim vlasnikom. „Bilo je osnova da se davno reaguje oko tog stanja. Čak bih rekao da je cela ta situacija počela vezivanjem vlasništva nad NIS-om za takozvani Južni tok, koji se nije realizovao. Prvo nije bilo dobro puštati stranog