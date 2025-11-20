Žreb za osminu finala Kupa Srbije: Zvezda ponovo protiv trećeligaša

Danas pre 2 sata  |  V. R.
Žreb za osminu finala Kupa Srbije: Zvezda ponovo protiv trećeligaša
Poznati su parovi osmine finala Kupa Srbije. Crvena Zvezda brani trofej, a u predstojećem kolu igraće ponovo protiv trećeligaša, ovoga puta u Dobanovcima protiv Budućnosti. Podsetimo, Zvezda je u šesnaestini finala Kupa pobedila trećeligaša Sloven iz Rume sa 0:2. U takmičenju je ostalo sedam ekipa iz Superlige Srbije (IMT, Spartak, Novi Pazar, Radnički Niš, Železničar, Vojvodina, Crvena Zvezda), a u prošlom kolu je čak devet prvoligaša napustilo takmičenje. Parovi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Legendarni napadač Zvezde veruje u pobedu nad Rumunima: "Imamo i kvalitet i iskustvo"

Legendarni napadač Zvezde veruje u pobedu nad Rumunima: "Imamo i kvalitet i iskustvo"

Mondo pre 1 sat
Crvena zvezda opet ide na trećeligaša: Određeni parovi osmine finala Kupa Srbije

Crvena zvezda opet ide na trećeligaša: Određeni parovi osmine finala Kupa Srbije

Mondo pre 2 sata
Crvena zvezda gostuje Budućnosti u Dobanovcima, Vojvodina protiv Vršca u osmini finala Kupa Srbije

Crvena zvezda gostuje Budućnosti u Dobanovcima, Vojvodina protiv Vršca u osmini finala Kupa Srbije

RTV pre 2 sata
Kup Srbije: Novi Pazar – Dubočica

Kup Srbije: Novi Pazar – Dubočica

Sandžak haber pre 2 sata
Fudbaleri Novog Pazara domaćini Dubočici u osmini finala Kupa Srbije

Fudbaleri Novog Pazara domaćini Dubočici u osmini finala Kupa Srbije

Sandžak haber pre 2 sata
Budućnost iz Dobanovaca čeka Crvenu zvezdu u Kupu Srbije

Budućnost iz Dobanovaca čeka Crvenu zvezdu u Kupu Srbije

Euronews pre 3 sata
Kup Srbije: Radnički protiv Grafičara, Dubočica u Novom Pazaru

Kup Srbije: Radnički protiv Grafičara, Dubočica u Novom Pazaru

Južne vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaNišŽrebNovi PazarVojvodinaIMTSuperligaParovi

Sport, najnovije vesti »

Selektoru Bosne ispunjena jedina želja koju je imao pre žreba za baraž

Selektoru Bosne ispunjena jedina želja koju je imao pre žreba za baraž

Danas pre 3 minuta
Rodžer Federer prihvatio ponudu Novaka Đokovića

Rodžer Federer prihvatio ponudu Novaka Đokovića

Danas pre 2 minuta
Španci bez Alkaraza priredili senzaciju u četvrtfinalu Dejvis kupa

Španci bez Alkaraza priredili senzaciju u četvrtfinalu Dejvis kupa

Danas pre 2 minuta
Motiejunas: Plavšić nije zaslužio kritike, veoma je talentovan

Motiejunas: Plavšić nije zaslužio kritike, veoma je talentovan

Sport klub pre 2 minuta
Stojaković: Još nisam doneo odluku

Stojaković: Još nisam doneo odluku

Sportski žurnal pre 2 minuta