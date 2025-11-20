Žreb za osminu finala Kupa Srbije: Zvezda ponovo protiv trećeligaša

Poznati su parovi osmine finala Kupa Srbije. Crvena Zvezda brani trofej, a u predstojećem kolu igraće ponovo protiv trećeligaša, ovoga puta u Dobanovcima protiv Budućnosti. Podsetimo, Zvezda je u šesnaestini finala Kupa pobedila trećeligaša Sloven iz Rume sa 0:2. U takmičenju je ostalo sedam ekipa iz Superlige Srbije (IMT, Spartak, Novi Pazar, Radnički Niš, Železničar, Vojvodina, Crvena Zvezda), a u prošlom kolu je čak devet prvoligaša napustilo takmičenje. Parovi