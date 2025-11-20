Zvanično! Pao potpis pred Partizan - Fenerbahče u Areni!

Kurir pre 1 sat
Zvanično! Pao potpis pred Partizan - Fenerbahče u Areni!

Košarkaši Fenerbahčea u petak uveče od 20.30 časova u Beogradskoj areni igraju meč 12. kola Evrolige protiv ekipe Partizana.

U turskoj ekipi rade punom parom, pa je Fenerbahče obezbedio i jako važan potpis pred okršaj sa beogradskim timom u Evroligi: - Novi dvogodišnji ugovor važiće do kraja sezone 2027/28. Derija Janijer se priključio timu Fenerbahčea kao pomoćnik generalnog menadžera u leto 2021. godine i na poziciji je generalnog menadžera od 2022. godine - napisali su iz Fenerbahčea.
