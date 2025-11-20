Novinarka N1 o napadu ispred Ćacilenda: Veći je problem što policija ne štiti svoje građane

Ekipa N1 napadnuta je danas isped Narodne skupštine, kada je jedan muškarac izašao iz tzv.

Ćacilenda, nasrnuo na njih, razbio kameru i stativ, na šta policija nije reagovala. Snimatelj N1 Ivan Pavlović i novinarka Maja Nikolić su u 14:20 napadnuti u bizini šatorskog naselja Ćacilend, prilikom pripreme priloga za program televizije. Policija je na mesto napada na novinare stigla u 15:40, što je sat i 20 minuta nakon što se dogodio incident. – Oni su prošli pored nas, ja sam okrenuo kameru ka punktu. Jedan od njih se vratio, prišao mi je s leđa, istrgao mi