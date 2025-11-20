Novinarka N1 o napadu ispred Ćacilenda: Veći je problem što policija ne štiti svoje građane
Moj Novi Sad pre 34 minuta
Ekipa N1 napadnuta je danas isped Narodne skupštine, kada je jedan muškarac izašao iz tzv.
Ćacilenda, nasrnuo na njih, razbio kameru i stativ, na šta policija nije reagovala. Snimatelj N1 Ivan Pavlović i novinarka Maja Nikolić su u 14:20 napadnuti u bizini šatorskog naselja Ćacilend, prilikom pripreme priloga za program televizije. Policija je na mesto napada na novinare stigla u 15:40, što je sat i 20 minuta nakon što se dogodio incident. – Oni su prošli pored nas, ja sam okrenuo kameru ka punktu. Jedan od njih se vratio, prišao mi je s leđa, istrgao mi