Vremenska prognoza za Srbiju 20. i 21. novembar 2025: Danas pretežno sunčano, sutra kiša i pad temperature sa snegom i susnežicom u planinama

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju 20. i 21. novembar 2025: Danas pretežno sunčano, sutra kiša i pad temperature sa snegom i…

Danas pretežno sunčano i toplije vreme, sutra naoblačenje sa kišom, pad temperature i prelazak kiše u sneg i susnežicu u zapadnim i planinskim predelima.

Danas u Srbiji očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme uz malu i umerenu oblačnost, osim na jugu i istoku gde će biti pretežno oblačno sa slabom kišom ujutru. Posle podne se očekuje postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i noću kiša u južnim, istočnim i centralnim delovima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine. Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni. RTV Telegraf RTS Dnevnik Glas Zaječara

Temperatura će se kretati od jutarnjih 2 do 7 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 14 i 18 stepeni, sa najhladnijim područjem u Negotinskoj Krajini gde će biti oko 8 stepeni. U Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici biće malo toplije sa maksimalnim temperaturama oko 14-15 stepeni. Radio 021 Ozon Glas juga

Biometeorološke prilike su nepovoljne za hronične bolesnike sa mogućim meteoropatskim reakcijama kao što su promenljivo raspoloženje i poremećaj sna. Ujutru će na zapadu Vojvodine, kotlinama jugozapadne Srbije i na planinama biti magla koja smanjuje vidljivost. Nova Ozon

Prvi sneg je nedavno pao u Šumadiji i zapadnim predelima, sa najviše snega na Zlatiboru gde su vozači upozoreni na oprez i obaveznu zimsku opremu. Od sutra se očekuje susnežica u pojedinim delovima Srbije. NIN

Sutra ujutru očekuje se oblačno vreme sa kišom u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu, kao i ponegde na jugoistoku i istoku zemlje. Tokom prepodneva naoblačenje sa kišom sa severozapada proširiće se na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature. Kiša će tokom noći preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije. Vetar će biti slab i umeren severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni. Alo Serbian News Media

Ujutru i pre podne sutra kiša će biti uglavnom na severozapadu i zapadu Srbije, dok će posle podne i uveče padavine zahvatiti i ostale krajeve. Temperatura će biti u padu, sa najvišom na severozapadu od 5 stepeni, dok će na jugoistoku biti do 19 stepeni. U Beogradu se očekuje oblačno vreme sa kišom posle podne i uveče. RTS

U petak će u Srbiji biti kišovito, na severu i zapadu i osetno hladnije, dok će na jugu i jugoistoku biti veoma toplo, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu Bačke do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8°C. U toku večeri i noći očekuju se obilnije padavine, a kiša će na planinama zapadne Srbije preći u sneg, pri čemu će kiša vrlo brzo preći u sneg i u nižim predelima zapadne Srbije i u Podrinju. U subotu vrlo hladno, susnežica i sneg u većem delu zemlje. Telegraf

Povezane vesti »

Petak u Novom Sadu: Pogledajte šta nam donosi

Petak u Novom Sadu: Pogledajte šta nam donosi

Radio 021 pre 26 minuta
Osetan pad temperature i prvi sneg! Poznato kada će se i Vojvodina zabeleti Evo šta nas čeka od nedelje

Osetan pad temperature i prvi sneg! Poznato kada će se i Vojvodina zabeleti Evo šta nas čeka od nedelje

Dnevnik pre 1 sat
Sneg će početi prvo da pada u ovim delovima Srbije, evo i kada

Sneg će početi prvo da pada u ovim delovima Srbije, evo i kada

Telegraf pre 1 sat
Vremenska prognoza 21. novembar 2025.

Vremenska prognoza 21. novembar 2025.

RTS pre 2 sata
RHMZ najavljuje: Kiša i nagli pad temperature, sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije

RHMZ najavljuje: Kiša i nagli pad temperature, sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije

Serbian News Media pre 7 sati
U Novom Sadu za vikend moguća susnežica, biće ledeno

U Novom Sadu za vikend moguća susnežica, biće ledeno

Radio 021 pre 7 sati
Stiže nam jako zahlađenje sa kišom i snegom: Novo važno upozorenje RHMZ-a

Stiže nam jako zahlađenje sa kišom i snegom: Novo važno upozorenje RHMZ-a

Mondo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaBanatBačkaSnegVreme sutraVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 93. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 93. kolu?

Danas pre 56 minuta
Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Danas pre 2 sata
Putina ne smemo izdati

Putina ne smemo izdati

Danas pre 2 sata
Obrt u Petoj beogradskoj gimnaziji: Nastavnicima prosleđeno obaveštenje Ministarstva prosvete

Obrt u Petoj beogradskoj gimnaziji: Nastavnicima prosleđeno obaveštenje Ministarstva prosvete

Danas pre 1 sat
Ovo je najveći božićni vašar u Evropi i nalazi se – u našem komšiluku

Ovo je najveći božićni vašar u Evropi i nalazi se – u našem komšiluku

Danas pre 1 sat