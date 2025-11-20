Osetan pad temperature i prvi sneg! Poznato kada će se i Vojvodina zabeleti Evo šta nas čeka od nedelje

Dnevnik pre 2 sata
Osetan pad temperature i prvi sneg! Poznato kada će se i Vojvodina zabeleti Evo šta nas čeka od nedelje

U petak će u Srbiji biti kišovito, na severu i zapadu i osetno hladnije, dok će na jugu i jugoistoku biti veoma toplo, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu Bačke do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8°C. U toku večeri i noći očekuju se obilnije padavine, a kiša će na planinama zapadne Srbije preći u sneg, pri čemu će kiša vrlo brzo preći u sneg i u nižim predelima zapadne Srbije i u Podrinju. U subotu vrlo hladno, susnežica i sneg padaće u većem delu Srbije, naročito u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a biće ga i na području Beograda i
