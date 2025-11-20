Evo kakvo će vreme biti za vikend u Srbiji i gde će pasti sneg: Objavljena prognoza do 15. decembra

Danas u jutarnjim časovima na zapadu Vojvodine, po kotlinama jugozapadne Srbije i na planinama magla koja će smanjivati vidlјivost na manje od 300m.

Pre podne i sredinom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će se zadržati pretežno oblačno vreme. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče i tokom noći sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i u planinskim predelima povremeno jak južni i jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na