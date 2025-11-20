MUP Srbije: Neophodan veći oprez u saobraćaju u cilju očuvanja bezbednosti pešaka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do značajnog narušavanja bezbednosti pešaka, s obzirom na to da su, u razmaku od nekoliko sati, u saobraćajnim nezgodama poginula tri pešaka.

U saopštenju se apeluje na vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, posebno u zonama pešačkih prelaza, uz napomenu da je ovo period godine kada su pešaci posebno ugroženi zbog kraće obdanice i slabije vidljivosti. Istovremeno, pešacima je upućen apel da kolovoz prelaze samo kada se uvere da to mogu učiniti na bezbedan način, a noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom. Od