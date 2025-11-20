Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu

Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu
Na 33. Internacionalnom festivalu umetnika harmonike u Kragujevcu, u četvrtak, 20. novembra, nastupiće kineski umetnik Džejang Sihuan, jedan od najperspektivnijih mladih izvođača današnjice i dobitnik prestižnih svetskih nagrada — Svetskog kupa (Republika Srpska, 2024) i Svetskog trofeja (Francuska, 2024). Sihuan (2004) rođen je u Pekingu, a muzičko obrazovanje započeo je već u trećoj godini, uz podršku tetke, kada je prvi put počeo da svira klavirsku harmoniku.
