Kojčić o prodaji NIS-a: Brzo rešenje ključno za energetsku sigurnost

RTS pre 57 minuta
Kojčić o prodaji NIS-a: Brzo rešenje ključno za energetsku sigurnost

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić ocenio je za RTS da je odluka ruskih vlasnika da pristanu na prodaju 56,15 odsto udela u NIS-u pozitivan korak ka rešavanju krize, uz očekivanje da će OFAK odobriti transakciju i time omogućiti nastavak stabilnog snabdevanja Srbije naftom i derivatima. Naglasio je da je prioritet – brzo rešenje i očuvanje energetske bezbednosti države, bez obzira na to ko će biti kupac.

Nekadašnji pomoćnik ministra energetike za naftu i gas Raša Kojčić ocenio je da je vest o spremnosti ruskih vlasnika da prodaju većinski udeo u NIS-u pozitivna, jer otvara put da se ponovo pokrene transport sirove nafte preko Janafa i da rafinerija ponovo radi punim kapacitetom. "Obradovala nas je informacija da postoji potencijalni kupac i da je sadašnji većinski vlasnik pristao da proda većinski udeo svojih akcija. To je pozitivan korak ka rešavanju problema, jer
