U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, temperature do 18 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno, dok se posle podne očekuje povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni, a temperature će se kretati od dva do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije oko osam stepeni. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. Od petka se očekuje povećanje oblačnosti i pad temperature, u planinskim predelima jugozapadne Srbije moguć je sneg.