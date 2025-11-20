U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, temperature do 18 stepeni

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
U Srbiji tokom dana pretežno sunčano, temperature do 18 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno, dok se posle podne očekuje povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni, a temperature će se kretati od dva do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije oko osam stepeni. U Novom Sadu će biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. Od petka se očekuje povećanje oblačnosti i pad temperature, u planinskim predelima jugozapadne Srbije moguć je sneg.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Još danas relativno toplo u Novom Sadu i sunčani intervali, od sutra pogoršanje vremena

Još danas relativno toplo u Novom Sadu i sunčani intervali, od sutra pogoršanje vremena

Radio 021 pre 16 minuta
Ne odlažite kišobrane, ovde će danas opet biti kiše Stiže i nova tura snega, zna se tačno kad (foto)

Ne odlažite kišobrane, ovde će danas opet biti kiše Stiže i nova tura snega, zna se tačno kad (foto)

Alo pre 1 sat
Danas i sunce i kiša, a onda temperatura naglo pada i stiže nova tura snega: Obimne padavine sručiće se na ovaj deo Srbije…

Danas i sunce i kiša, a onda temperatura naglo pada i stiže nova tura snega: Obimne padavine sručiće se na ovaj deo Srbije, upaljeni alarmi

Blic pre 2 sata
Posle sunčanog dana stiže naoblačenje, uveče kiša

Posle sunčanog dana stiže naoblačenje, uveče kiša

RTS pre 1 sat
Danas sunčano i umereno toplije, posle podne sa kišom: Najviša dnevna do 18 °C

Danas sunčano i umereno toplije, posle podne sa kišom: Najviša dnevna do 18 °C

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadBanatBačkaSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Još danas relativno toplo u Novom Sadu i sunčani intervali, od sutra pogoršanje vremena

Još danas relativno toplo u Novom Sadu i sunčani intervali, od sutra pogoršanje vremena

Radio 021 pre 16 minuta
Ne odlažite kišobrane, ovde će danas opet biti kiše Stiže i nova tura snega, zna se tačno kad (foto)

Ne odlažite kišobrane, ovde će danas opet biti kiše Stiže i nova tura snega, zna se tačno kad (foto)

Alo pre 1 sat
Deo Detelinare bez grejanja od 10 časova

Deo Detelinare bez grejanja od 10 časova

RTV pre 2 sata
Danas i sunce i kiša, a onda temperatura naglo pada i stiže nova tura snega: Obimne padavine sručiće se na ovaj deo Srbije…

Danas i sunce i kiša, a onda temperatura naglo pada i stiže nova tura snega: Obimne padavine sručiće se na ovaj deo Srbije, upaljeni alarmi

Blic pre 2 sata
Posle sunčanog dana stiže naoblačenje, uveče kiša

Posle sunčanog dana stiže naoblačenje, uveče kiša

RTS pre 1 sat