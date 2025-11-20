Crna Gora planira budžet od 3,77 milijardi evra za 2026: Stroža štednja i manje prostora za nove troškove

Telegraf pre 41 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Crna Gora planira budžet od 3,77 milijardi evra za 2026: Stroža štednja i manje prostora za nove troškove

Vlada Crne Gore usvojila je Predlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 3,77 milijardi evra, što je primetan pad u odnosu na ovogodišnji plan od 4,02 milijarde.

Ovo smanjenje ukazuje da država ulazi u fazu opreznije i znatno kontrolisanije potrošnje, u kojoj će prioriteti biti strože birani, a prostor za širenje javnih izdataka sužen. Novi budžet već na početku nosi jasnu poruku štednje – od svakog resora očekuje se više finansijske discipline i manje oslanjanja na optimistične projekcije i improvizovana rešenja. Prema Predlogu zakona o budžetu, tekući rashodi iznose 1,60 milijardi evra, dok su rezerve projektovane na
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Nova.rs: Direktor Telekoma u Stejt departmentu, pohvalio se „akvizicijom Junajted grupe“

Nova.rs: Direktor Telekoma u Stejt departmentu, pohvalio se „akvizicijom Junajted grupe“

Danas pre 4 sati
Poskupeli svi naftni derivati u Crnoj Gori: Cena dizela najviše skočila, evo koliko

Poskupeli svi naftni derivati u Crnoj Gori: Cena dizela najviše skočila, evo koliko

Blic pre 4 sati
Braća mislila da ih je majka napustila: Posle 22 godine saznali bolnu istinu: Maria je bila zazidana u zidu, a jeziv prizor…

Braća mislila da ih je majka napustila: Posle 22 godine saznali bolnu istinu: Maria je bila zazidana u zidu, a jeziv prizor otkrio je sin

Blic pre 4 sati
Šok preokret u Beču: Srbin i Crnogorac iz kavačkog klana oteli pogrešnog čoveka - sve zbog prljavog novca

Šok preokret u Beču: Srbin i Crnogorac iz kavačkog klana oteli pogrešnog čoveka - sve zbog prljavog novca

Blic pre 5 sati
Svet na ivici: Ako je prva rečenica iz ovog teksta tačna, novi svetski rat bi upravo trebalo da počne!

Svet na ivici: Ako je prva rečenica iz ovog teksta tačna, novi svetski rat bi upravo trebalo da počne!

Blic pre 6 sati
Otvorena medijska konferencija Nove ekonomije: Da li će veštačka inteligencija da zameni novinare?

Otvorena medijska konferencija Nove ekonomije: Da li će veštačka inteligencija da zameni novinare?

Nova ekonomija pre 1 dan
Uskoro će javna rasprava i novi Budžet! Gde je nestao Pirot, grad s dušom? Vratite nam četiri drugoligaša, "Rajske staze"…

Uskoro će javna rasprava i novi Budžet! Gde je nestao Pirot, grad s dušom? Vratite nam četiri drugoligaša, "Rajske staze", ćevapčiće u Najlon bašti, staru Tijabaru...

Plus online pre 1 dan

Ključne reči

Crna GoraBudžetNova godinaVlada crne gore

Najnovije vesti »

Oskrnavljen Pravoslavni hram u Ulcinju: Provalili, pa razbacali inventar: Policija traga za počiniocima

Oskrnavljen Pravoslavni hram u Ulcinju: Provalili, pa razbacali inventar: Policija traga za počiniocima

Blic pre 16 minuta
Šok odluka italijanskog suda: Ukrajinac optužen za sabotažu 'Severnog toka' biće izručen Nemačkoj (video)

Šok odluka italijanskog suda: Ukrajinac optužen za sabotažu 'Severnog toka' biće izručen Nemačkoj (video)

Blic pre 46 minuta
Peskov o nastavku mirovnog procesa: Moskva je otvorena za nastavak pregovora

Peskov o nastavku mirovnog procesa: Moskva je otvorena za nastavak pregovora

Blic pre 31 minuta
Horor kakav se ne pamti: Italijan se posvađao sa sestrom (25) pa je iskasapio nožem, najgori užas je tek usledio: Pozvao majku…

Horor kakav se ne pamti: Italijan se posvađao sa sestrom (25) pa je iskasapio nožem, najgori užas je tek usledio: Pozvao majku video pozivom da joj pokaže šta je uradio

Blic pre 1 minut
Kit Kelog napušta Trampa? Specijalni izaslanik za Ukrajinu odlazi sa funkcije: "Nikada nije nameravao da se dugo zadrži"

Kit Kelog napušta Trampa? Specijalni izaslanik za Ukrajinu odlazi sa funkcije: "Nikada nije nameravao da se dugo zadrži"

Blic pre 1 minut