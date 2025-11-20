Crna Gora planira budžet od 3,77 milijardi evra za 2026: Stroža štednja i manje prostora za nove troškove

Vlada Crne Gore usvojila je Predlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od 3,77 milijardi evra, što je primetan pad u odnosu na ovogodišnji plan od 4,02 milijarde.

Ovo smanjenje ukazuje da država ulazi u fazu opreznije i znatno kontrolisanije potrošnje, u kojoj će prioriteti biti strože birani, a prostor za širenje javnih izdataka sužen. Novi budžet već na početku nosi jasnu poruku štednje – od svakog resora očekuje se više finansijske discipline i manje oslanjanja na optimistične projekcije i improvizovana rešenja. Prema Predlogu zakona o budžetu, tekući rashodi iznose 1,60 milijardi evra, dok su rezerve projektovane na