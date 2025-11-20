Inženjer otkrio kako smanjiti račun za grejanje: "Postavite termostat baš na ovu temperaturu"

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf Biznis/ Dnevno
Inženjer otkrio kako smanjiti račun za grejanje: "Postavite termostat baš na ovu temperaturu"

Nakon kratkog perioda blažeg vremena, meteorolozi ponovo upozoravaju na zahlađenje koje stiže već ovih dana.

U mnogim domaćinstvima radijatori rade već nedeljama, a dolazak novog hladnog talasa ponovo je pokrenuo pitanje kako optimizovati grejanje bez ugrožavanja svakodnevnog komfora. Zato poslednjih nedelja sve češće stižu saveti stručnjaka za energetsku efikasnost, koji pokušavaju da pronađu balans između topline i uštede novca. Stručnjaci se slažu da je idealna temperatura u domu tokom hladnijeg dela godine često niža nego što većina ljudi misli. Matthew Jenkins iz
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Ivković: Kotlarnice su ugašene. Finansiramo ekološki prihvatljive sisteme grejanja. Individualna ložišta najveći zagađivači…

Ivković: Kotlarnice su ugašene. Finansiramo ekološki prihvatljive sisteme grejanja. Individualna ložišta najveći zagađivači, potrebna veća odgovornost građana

Plus online pre 1 dan
Raspisan Konkurs za sufinansiranje energetske sanacije objekata za višeporodično stanovanje

Raspisan Konkurs za sufinansiranje energetske sanacije objekata za višeporodično stanovanje

Pirotske vesti pre 1 dan
“Toplani” isplaćeno 2,6 miliona dinara za troškove grejanja Gradske uprave i “sedišta grada”

“Toplani” isplaćeno 2,6 miliona dinara za troškove grejanja Gradske uprave i “sedišta grada”

Jug press pre 2 sata
Sutra bez grejanja deo Avijatičarskog naselja

Sutra bez grejanja deo Avijatičarskog naselja

NoviSad.com pre 5 sati
Poskupljuju grejanje i topla voda u Novom Sadu

Poskupljuju grejanje i topla voda u Novom Sadu

NoviSad.com pre 9 sati
Deo Detelinare u četvrtak bez grejanja

Deo Detelinare u četvrtak bez grejanja

Moj Novi Sad pre 9 sati
Deo Avijatičarskog naselja u četvrtak bez grejanja zbog radova

Deo Avijatičarskog naselja u četvrtak bez grejanja zbog radova

Radio 021 pre 10 sati

Ključne reči

grejanjeenergetska efikasnost

Najnovije vesti »

Dik Čejni biće sahranjen u Vašingtonu: Dolaze Bajden i Buš

Dik Čejni biće sahranjen u Vašingtonu: Dolaze Bajden i Buš

Blic pre 0 minuta
Vučić prisustvuje poslovnoj konferenciji "Building Futures"

Vučić prisustvuje poslovnoj konferenciji "Building Futures"

RTV pre 5 minuta
Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu

Džejang Sihuan na 33. Internacionalnom festivalu u Kragujevcu

RTK pre 15 minuta
Neprocenjivo blago ukradeno iz muzeja: Policija traga za zlatnim artefaktima iz bronzanog doba

Neprocenjivo blago ukradeno iz muzeja: Policija traga za zlatnim artefaktima iz bronzanog doba

Blic pre 15 minuta
Brat i sestra, studenti koje je policija udarala pendrecima i pesnicama, opisali kakve povrede su zadobili

Brat i sestra, studenti koje je policija udarala pendrecima i pesnicama, opisali kakve povrede su zadobili

Moj Novi Sad pre 0 minuta