Napad na ekipu N1 kod Ćacilenda i reakcije

Jedan muškarac napao je ekipu N1 koja je snimala prostor nedaleko od Skupštine Srbije i tzv.

Ćacilenda. Prišao je ekipi te televizije, tražio da ne snimaju, a ubrzo nakon toga i uzeo kameru, više puta je bacivši na put, javlja N1. Policija koje je bila u blizini nije reagovala na incident, već je prišla tek na poziv novinarke N1. Sa N1 reagovali su zahtevom da nadležni organi hitno i bez odlaganja identifikuju i sankcionišu napadača na njihovu TV ekipu u centru Beograda, ali i da se istovremeno utvrdi odgovornost policijske patrole koja, i pored prisustva