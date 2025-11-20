Raspuštena Skupština: Na Kosovu se spremaju novi izbori

Vreme pre 5 sati
Raspuštena Skupština: Na Kosovu se spremaju novi izbori

Predsednica Kosova Vjosa Osmani u četvrtak je potpisala odluku o raspuštanju Skupštine, nakon što kandidat za premijera Gljauk Konjufca ni u drugom pokušaju nije uspeo da formira vladu

Nakon što kandidata za premijera Kosova Glauk Konjufca u sredu, 19. novembra, nije uspeo da formira vladu, predsednica Vjosa Osmani raspustila je Skupštinu Kosova. Do vanrednih izbora dolazi nakon što Konjufca kao mandatar Pokreta Samoopredeljenje nije dobio podršku većine poslanika. Za njegovu vladu je glasalo 56, protiv 53, dok su četiri poslanika bila uzdržana, što je nedovoljno, jer je za formiranje vlade potreban 61 glas. Odluka je doneta nakon sastanka sa
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Izborna repriza na Kosovu i Metohiji, može li Srpska lista da pomeri jezičak na vagi

Izborna repriza na Kosovu i Metohiji, može li Srpska lista da pomeri jezičak na vagi

RTS pre 57 minuta
Osmani zakazala izbore: Posle političkog haosa tzv. država Kosovo ide na vanredno glasanje

Osmani zakazala izbore: Posle političkog haosa tzv. država Kosovo ide na vanredno glasanje

Euronews pre 32 minuta
Vjosa Osmani raspustila skupštinu i raspisala vanredne parlamentarne izbore

Vjosa Osmani raspustila skupštinu i raspisala vanredne parlamentarne izbore

RTS pre 4 sati
Druga šansa za Kurtija: Novi parlamentarni izbori na Kosovu 28. decembra

Druga šansa za Kurtija: Novi parlamentarni izbori na Kosovu 28. decembra

BBC News pre 5 sati
Druga šansa za Kurtija: Novi parlamentarni izbori na Kosovu 28. decembra

Druga šansa za Kurtija: Novi parlamentarni izbori na Kosovu 28. decembra

Danas pre 5 sati
Druga šansa za Kurtija: Novi parlamentarni izbori na Kosovu 28. decembra

Druga šansa za Kurtija: Novi parlamentarni izbori na Kosovu 28. decembra

Južne vesti pre 5 sati
Osmani raspisala vanredne parlamentarne izbore na Kosovu za 28. decembar

Osmani raspisala vanredne parlamentarne izbore na Kosovu za 28. decembar

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzboriVjosa Osmani

Politika, najnovije vesti »

Vrhovni sud odbio zahtev Demokratske partije Kosova za ponovno glasanje u Južnoj Mitrovici

Vrhovni sud odbio zahtev Demokratske partije Kosova za ponovno glasanje u Južnoj Mitrovici

Danas pre 27 minuta
Ekološki ustanak pozvao na potpisivanje inicijative o Generalštabu: Kako je prošla poslednja velika narodna inicijativa?

Ekološki ustanak pozvao na potpisivanje inicijative o Generalštabu: Kako je prošla poslednja velika narodna inicijativa?

Danas pre 1 sat
Da li je pukla veza SNS sa Nemcima: Vređanje poslanika Bundestaga nije moglo proći bez dozvole glavnog šefa

Da li je pukla veza SNS sa Nemcima: Vređanje poslanika Bundestaga nije moglo proći bez dozvole glavnog šefa

Nova pre 7 minuta
ANEM ALARM: Nedopustivo nasilje nad ekipom N1 i nereagovanje policije nalicu mesta

ANEM ALARM: Nedopustivo nasilje nad ekipom N1 i nereagovanje policije nalicu mesta

Jug press pre 7 minuta
CRTA na biračkim mestima u Mionici i Negotinu, u Sečnju će obilaziti birališta

CRTA na biračkim mestima u Mionici i Negotinu, u Sečnju će obilaziti birališta

Vranje news pre 6 minuta