Pritvor za piromane Oni se terete da su zapalili napuštenu kuću u Nišu

U Nišu su uhapšeni V. S. (46) iz tog grada i M. S. (45) iz Beograda, zbog sumnje da su izazvali požar u napuštenoj kući, čime su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je danas iz PU Niš, a posle saslušanja određen im je pritvor do 30 dana.

Oni se sumnjiče da su podmetnuli požar na kući u kojoj niko ne živi, a koji su ugasili pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade u Nišu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni tužiocu. Nakon saslušanja, na predlog javnog tužioca, određen im je pritvor do 30 dana. Hapšenje su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu.